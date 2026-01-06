«Манчестер Юнайтед» определился с будущим Рубена Аморима

Дата публикации: 06-01-2026 00:44

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение об увольнении Рубена Аморима с должности главного тренера первой команды. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. Подтвердил эту информацию и журналист Дэвид Орнштейн, представляющий популярное онлайн-издание The Athletic.

По данным Фабрицио Романо, отставка специалиста была одобрена сегодня утром на экстренном совещании руководства клуба. Руководители «красных дьяволов» посчитали, что дальнейшее пребывание Аморима на посту может негативно сказаться на результатах клуба. Дэвид Орнштейн уточняет, что временно исполнять обязанности главного тренера будет бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер, ранее входивший в тренерский штаб и хорошо знакомый с текущей структурой команды.

Рубен Аморим приступил к работе в «Юнайтед» в ноябре 2024 года, примкнув к манкунианцам после успешного периода в лиссабонском «Спортинге», с которым ему удалось завоевать золотые медали чемпионата Португалии. Несмотря на высокий кредит доверия, результаты под его руководством оказались недостаточно убедительными, что и побудило руководство пойти на решительные перемены. Болельщики клуба надеются, что эти изменения помогут команде улучшить свою игру и вернуть утраченные позиции в английской Премьер-лиге.