02:00 ()
Свернуть список

Главный претендент на замену Аморима в «МЮ» - тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер

Дата публикации: 06-01-2026 00:46

«Манчестер Юнайтед» активно рассматривает кандидатуру Оливера Гласнера на должность нового главного тренера. Как сообщает издание The Independent, руководство клуба считает его основным претендентом на замену недавно уволенного наставника Рубена Аморима. В настоящее время Гласнер возглавляет «Кристал Пэлас», и если он согласится на переход, то может возглавить манкунианский коллектив уже в ближайшем будущем.

Кроме Оливера Гласнера, в списке возможных преемников фигурируют и другие специалисты. Среди них - главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна, который считается одним из перспективных молодых тренеров Англии. Также рассматривается кандидатура Энцо Мареска, который недавно покинул «Челси». В числе вероятных претендентов остается и Юлиан Нагельсман, в данный момент являющийся наставником сборной Германии. Отдельно стоит отметить, что директор «Манчестер Юнайтед» Кристофер Вивелл хорошо знает стиль работы Нагельсмана, что может повлиять на итоговый выбор руководства клуба.

Стоит добавить, что сегодня, 5 января, поступило официальное заявление об отставке Рубена Аморима. Клуб уже начал активный поиск его преемника, чтобы как можно скорее закрыть вопрос с тренерским постом и стабилизировать ситуацию внутри команды перед важными матчами сезона.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close