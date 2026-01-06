Главный претендент на замену Аморима в «МЮ» - тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер

Дата публикации: 06-01-2026 00:46

«Манчестер Юнайтед» активно рассматривает кандидатуру Оливера Гласнера на должность нового главного тренера. Как сообщает издание The Independent, руководство клуба считает его основным претендентом на замену недавно уволенного наставника Рубена Аморима. В настоящее время Гласнер возглавляет «Кристал Пэлас», и если он согласится на переход, то может возглавить манкунианский коллектив уже в ближайшем будущем.

Кроме Оливера Гласнера, в списке возможных преемников фигурируют и другие специалисты. Среди них - главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна, который считается одним из перспективных молодых тренеров Англии. Также рассматривается кандидатура Энцо Мареска, который недавно покинул «Челси». В числе вероятных претендентов остается и Юлиан Нагельсман, в данный момент являющийся наставником сборной Германии. Отдельно стоит отметить, что директор «Манчестер Юнайтед» Кристофер Вивелл хорошо знает стиль работы Нагельсмана, что может повлиять на итоговый выбор руководства клуба.

Стоит добавить, что сегодня, 5 января, поступило официальное заявление об отставке Рубена Аморима. Клуб уже начал активный поиск его преемника, чтобы как можно скорее закрыть вопрос с тренерским постом и стабилизировать ситуацию внутри команды перед важными матчами сезона.