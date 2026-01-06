«Селтик» отправил в отставку Уилфрида Нэнси спустя месяц после его назначения

Дата публикации: 06-01-2026 00:47

Шотландский клуб «Селтик» опубликовал на своем официальном сайте заявление об отставке Уилфрида Нэнси с поста главного тренера первой команды.

«Футбольный клуб «Селтик» сообщает о решении прекратить сотрудничество с главным тренером Уилфридом Нэнси, и действие этого решения вступает в силу немедленно. Клуб выражает благодарность Уилфриду за проделанную работу и желает ему и его близким всего самого доброго в дальнейшем.

Вместе с Уилфридом клуб покидают и его ассистенты: Кваме Ампаду, Жюль Геген и Максим Шалье. Мы также выражаем им признательность и желаем успеха в будущей карьере.

Кроме того, «Селтик» подтвердил, что Пол Тисдейл больше не занимает должность руководителя футбольных операций. Клуб адресует Полу благодарность за внесённый вклад в развитие команды.

Болельщикам будет предоставлена дополнительная информация по мере появления новых данных», - говорится в официальном заявлении «кельтов».

Напомним, что Уилфрид Нэнси возглавил «Селтик» 4 декабря 2025 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых шесть раз потерпела поражение. Сейчас «кельты» идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии, что привело к решению о смене тренерского штаба. Руководство клуба подчеркнуло, что делает всё возможное для стабильности команды и скорейшего назначения нового наставника.