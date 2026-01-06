Росеньор рассказал, что подтолкнуло его принять предложение возглавить «Челси»

Дата публикации: 06-01-2026 12:21

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор рассказал, почему принял решение возглавить «Челси». Как стало известно ранее, специалист уже предварительно согласовал условия контракта с лондонским клубом, и официальное объявление о его назначении ожидается в ближайшие дни.

«Быть тренером «Челси» - это невероятная возможность, ведь клуб считается одним из крупнейших не только в Англии, но и во всем мире. Очень сложно отказаться от такой перспективы, ведь команда недавно стала чемпионом мира среди клубов, а ее история и амбиции впечатляют,» - отметил Росеньор в интервью, которое опубликовал известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Тренер также признался, что возвращение в Англию для него имеет личное значение: «Я смогу снова быть рядом с семьей и детьми. Предложение от такого гранда английского футбола - это шанс, который бывает редко, и упустить его я просто не могу».

Росеньору сейчас 41 год. Ранее англичанин работал с командами «Дерби» и «Халл» в третьем и втором дивизионах Англии, а с 2024 года возглавил «Страсбург» - клуб, тесно связанный с «Челси» из-за общих владельцев и сотрудничества. Под руководством Росеньора французский клуб выиграл группу в Лиге конференций и занимает седьмое место в Лиге 1 текущего сезона. Теперь тренер готов сделать новый шаг в своей карьере и перейти в английский топ-клуб.