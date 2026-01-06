12:53 ()
Свернуть список

Шахтер объявил о готовности продать футболиста за 113 миллионов

Дата публикации: 06-01-2026 12:31

 

Клуб "Фламенго" продолжает активный поиск талантливого молодого нападающего на трансферном рынке, но столкнулся с жесткой позицией со стороны "Шахтера".

В бразильских СМИ недавно появилась информация о заинтересованности команды из Рио-де-Жанейро в 19-летнем футболисте Кауане Элиасе, который в настоящее время играет за донецкую команду. Однако до официального предложения дело так и не дошло.

"Шахтер" заявил, что готов обсуждать продажу игрока только за сумму в размере 113 миллионов бразильских реалов, что эквивалентно примерно 21 миллиону долларов. Этот финансовый запрос оказался слишком высоким для бразильского клуба, который отказался продолжать переговоры и от идеи трансфера.

Таким образом, попытки "Фламенго" укрепить нападение за счет Кауана Элиаса пока остаются безуспешными из-за значительных ценовых ожиданий украинского клуба. Ситуация иллюстрирует сложность трансферных сделок, особенно когда речь идет о молодых перспективных игроках с высоким потенциалом и большой стоимостью.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close