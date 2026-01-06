Игорь Акинфеев воплотил в жизнь новогоднюю мечту юного фаната

Дата публикации: 06-01-2026 21:53

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подготовил приятный сюрприз для своего юного поклонника Вани, который мечтал встретиться с легендарным капитаном армейцев. Мальчик написал письмо Дедушке Морозу, где попросил организовать эту встречу, и желание сбылось - Акинфеев записал для него персональное видеопоздравление и подарил билеты на любой домашний матч красно-синих. Такой жест не только порадовал мальчика, но и стал вдохновляющим примером для других болельщиков клуба.

Смотреть видео с поздравлением можно на официальной странице ПФК ЦСКА в социальной сети VK.

В сезоне 2023/24 опытный голкипер, которому сейчас 39 лет, уже провёл 16 матчей во всех турнирах. В четырёх из них Игорь сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт вратаря с армейской командой рассчитан до лета 2026 года, что подтверждает его значимость для коллектива. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Акинфеева на данный момент составляет 1 миллион евро.

После завершения первой части сезона Мир РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и закрепился на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, сохраняя шансы на успешное продолжение борьбы за высокие места.