Моуринью прокомментировал отставку Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 06-01-2026 21:56

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своим мнением относительно увольнения своего соотечественника Рубена Аморима из стана «красных дьяволов». Напомним, руководство клуба объявило о расторжении контракта с Аморимом в понедельник, 5 января. Это решение стало неожиданностью как для болельщиков, так и для специалистов, наблюдавших за работой наставника в английском клубе на протяжении последних месяцев.

- Рубена Аморима уволили. Как вы относитесь к этому и понимаете ли вы, через что ему пришлось пройти?

- Каждый тренер сам за себя отвечает. Я хорошо помню свою карьеру в «Манчестер Юнайтед», прекрасно знаю причины, которые привели к моему уходу из клуба. Однако после того, как попрощался с командой, я не комментировал и не анализировал происходящее, предпочел оставить прошлое позади и двигаться дальше, - отметил Моуринью.

Когда я закрыл одну дверь, для меня сразу открылась другая возможность. Так было и после расставания с «МЮ»: история осталась в прошлом, даже цифры и рекорды остались в клубе, а три медали, которые я завоевал, вернулись домой, и для меня этот этап завершился.

Что касается ситуации Рубена, за эти почти 14 месяцев работы в клубе, только он сам способен дать ей оценку и проанализировать, что происходило изнутри. Я не знаю, захочет ли он публично рассказать о своей точке зрения, - приводит слова Моуринью портал A Bola.