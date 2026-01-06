Моуринью прокомментировал отставку Аморима из «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своим мнением относительно увольнения своего соотечественника Рубена Аморима из стана «красных дьяволов». Напомним, руководство клуба объявило о расторжении контракта с Аморимом в понедельник, 5 января. Это решение стало неожиданностью как для болельщиков, так и для специалистов, наблюдавших за работой наставника в английском клубе на протяжении последних месяцев.
- Рубена Аморима уволили. Как вы относитесь к этому и понимаете ли вы, через что ему пришлось пройти?
- Каждый тренер сам за себя отвечает. Я хорошо помню свою карьеру в «Манчестер Юнайтед», прекрасно знаю причины, которые привели к моему уходу из клуба. Однако после того, как попрощался с командой, я не комментировал и не анализировал происходящее, предпочел оставить прошлое позади и двигаться дальше, - отметил Моуринью.
Когда я закрыл одну дверь, для меня сразу открылась другая возможность. Так было и после расставания с «МЮ»: история осталась в прошлом, даже цифры и рекорды остались в клубе, а три медали, которые я завоевал, вернулись домой, и для меня этот этап завершился.
Что касается ситуации Рубена, за эти почти 14 месяцев работы в клубе, только он сам способен дать ей оценку и проанализировать, что происходило изнутри. Я не знаю, захочет ли он публично рассказать о своей точке зрения, - приводит слова Моуринью портал A Bola.