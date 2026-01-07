Сборная Кот-д’Ивуара уверенно обыграла команду Буркина-Фасо и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Дата публикации: 07-01-2026 00:31

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встретились сборные Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо. Уверенную победу одержала команда Кот-д'Ивуара, разгромив соперника со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе "Марракеш" в Марокко, а главным судьей игры стал Махмуд Али Махмуд Исмаиль, представляющий Судан.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте, когда Амад Диалло забил первый гол за Кот-д'Ивуар. Уже через двенадцать минут Ян Диоманд удвоил преимущество своей сборной. В конце встречи, на 87-й минуте, итоговый счет установил Базумана Туре, поразив еще раз ворота Буркина-Фасо.

В 1/4 финала турнира сборной Кот-д'Ивуара предстоит встретиться с национальной командой Египта, что обещает быть захватывающим поединком, ведь обе команды занимают ведущие позиции на африканском континенте.

Кубок африканских наций 2025 года проводится в Марокко. В этом престижном турнире участвуют 24 национальные сборные, которые были распределены на шесть групп. Турнир стартовал в начале месяца и продлится до 18 января. Напомним, что действующим обладателем трофея является сборная Кот-д'Ивуара, которая в 2023 году победила в финале команду Нигерии со счетом 2:1, тем самым подтвердив свой высокий статус на африканском уровне. Кубок африканских наций всегда славится напряжённой борьбой и яркой игрой.