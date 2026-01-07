Месси рассказал, почему избегает интервью на английском языке

Дата публикации: 07-01-2026 00:36

Лионель Месси поделился своими мыслями о нежелании давать интервью на английском языке.

Аргентинский футболист уже третий сезон выступает в США за клуб «Интер Майами», однако предпочитает общаться с публикой исключительно на испанском языке.

«Думаю, я говорю по-английски достаточно хорошо, чтобы меня понимали, но всё равно чувствую неловкость. В личных разговорах я использую английский немного чаще, но перед камерой предпочитаю этого избегать», — приводят слова 38-летнего спортсмена испанские СМИ.

За свою профессиональную карьеру Лионель Месси выступал за каталонский клуб «Барселона» с самого начала своей карьеры и до 2021 года. Затем футболист провёл два года во французском клубе «Пари Сен-Жермен», после чего покинул Европу и перебрался в американскую лигу МЛС, где продолжает выступать на высоком уровне.

Несмотря на то, что английский язык весьма распространён в США, Месси сохраняет языковую привязанность к своему родному испанскому, что, по его мнению, помогает ему чувствовать себя более уверенно и комфортно как в личных, так и публичных высказываниях. Футболист отмечает, что для него важна точность передачи мыслей, и на родном языке ему это удаётся лучше всего.