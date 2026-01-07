Дата публикации: 07-01-2026 00:41

Украинский вингер команды «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему остаётся отстранённым от участия в футбольных матчах из-за допингового скандала.

Согласно информации от Goal.com, ожидается, что оправдательный вердикт по делу украинского футболиста может последовать уже к середине января 2026 года. Новый тренер «синих» Лиам Росеньор готов пересмотреть статус Мудрика в команде, поскольку он выступает за развитие молодых талантов и стремится дать им шанс проявить себя.

В минувшем сезоне Михаил Мудрик провёл 15 игр, забил три гола и сделал пять результативных передач, демонстрируя свой потенциал.

Недавно Мудрик официально был обвинён со стороны Футбольной ассоциации (FA) в связи с делом о применении допинга, что привело к его временной дисквалификации.

Тем не менее, при поддержке тренерского штаба и клуба игрок надеется на скорое восстановление своей карьеры и возвращение на поле. Футбольные эксперты отмечают, что его талант и игровые качества могут внести значительный вклад в успехи «Челси» в будущем.