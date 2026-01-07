19:51 ()
Фикайо Томори собирается продлить контракт с «Миланом» несмотря на интерес со стороны двух клубов АПЛ

Дата публикации: 07-01-2026 12:19

Защитник итальянского клуба «Милан» Фикайо Томори находится на грани продления своего соглашения с командой. Об этом информирует известный журналист Николо Скира, который поделился новостью в социальной сети Х.

По словам Скиры, 28-летний центральный защитник уже достиг принципиального договора с руководством «Милана» по новому долгосрочному контракту. Несмотря на интерес со стороны двух клубов из Английской Премьер-лиги, Фикайо Томори сам выразил желание остаться именно в миланском клубе и продолжить карьеру в составе «россонери». Сейчас осталось уладить технические детали, после чего официальное объявление о продлении будет опубликовано.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Фикайо Томори принял участие в 15 матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами, демонстрируя уверенную игру в обороне и полезные действия в атаках. Также защитник провел три встречи в Кубке Италии и в одном из этих матчей сделал результативную передачу. Томори продолжает приносить пользу своему клубу, являясь одним из ключевых игроков обороны «Милана».

