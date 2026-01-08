«Наполи» избежал поражения в матче с «Вероной» в 19-м туре Серии А

Дата публикации: 08-01-2026 00:13

В 19-м туре итальянской Серии А сезона-2025/2026 состоялся захватывающий матч между "Наполи" и "Вероной". Игра прошла на знаменитом стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе, где на трибунах царила особая атмосфера. Главным судьёй встречи был Маттео Маркетти. Этот поединок завершился результативной ничьей - 2:2, оставив болельщиков обеих команд с массой эмоций.

Уже на 16-й минуте поединка "Верона" сумела выйти вперёд - датский защитник Мартин Фресе забил первый гол. Через 11 минут гости удвоили своё преимущество: нигерийский нападающий Гифт Орбан уверенно реализовал пенальти, казалось бы, поставив "Наполи" в трудное положение. Но неаполитанцы не сдались - после перерыва, на 54-й минуте, полузащитник хозяев Скотт Мактоминей отправил мяч в сетку, сократив отставание. На 72-й минуте был отменён гол Расмуса Хойлунда после вмешательства VAR. Лишь на 82-й минуте защитник Джованни Ди Лоренцо восстановил равновесие, установив окончательный счёт встречи.

Благодаря этой ничьей "Наполи" сохранил за собой третью строчку в таблице Серии А, набрав 38 очков в 18 матчах. Команда отстаёт от лидирующего "Интера" всего на одно очко, при этом у миланцев на одну игру меньше. "Верона" же набрала всего 13 очков и занимает 18-е место, продолжая борьбу за выживание в чемпионате.