Дата публикации: 08-01-2026 00:17

Украинский полузащитник клуба «Брентфорд» Егор Ярмолюк отпраздновал свой 79-й матч в Английской Премьер-лиге (АПЛ), что позволило ему занять четвёртое место по количеству проведённых игр среди украинских футболистов в этой лиге.

Это достижение было зафиксировано в рамках встречи 21-го тура, где «Брентфорд» принимал соперника из «Сандерленда».

Теперь между Ярмолюком и третьей позицией в списке, которую занимает Олег Лужный с 81 сыгранным матчем, остались всего две игры. Таким образом, Ярмолюк находится на пороге повышения в рейтинге лучших украинских игроков АПЛ.

В том же туре игрок «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле в своём 128-м поединке в Премьер-лиге. Его отставание от рекордсмена среди украинцев Александра Зинченко, который провёл 150 матчей, сейчас составляет 22 игры. Зинченко занимает первую строчку, а Миколенко удерживает второе место среди украинских игроков лиги.

Вот как сейчас выглядит рейтинг по количеству матчей, сыгранных украинцами в АПЛ:

150 - Александр Зинченко (76 — «Манчестер Сити», 69 — «Арсенал», 5 — «Ноттингем Форест»)

128 - Виталий Миколенко («Эвертон»)

81 - Олег Лужный (75 — «Арсенал», 6 — «Вулверхэмптон»)

79 - Егор Ярмолюк («Брентфорд»)

78 - Илья Забарный («Борнмут»)

66 - Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед»)

59 - Сергей Ребров («Тоттенхэм Хотспур»)

53 - Михаил Мудрик («Челси»)

48 - Андрей Шевченко («Челси»)

27 - Андрей Воронин («Ливерпуль»)

3 - Александр Евтушок («Ковентри Сити»)

Данные цифры подчёркивают значимость украинских футболистов в одном из самых престижных футбольных чемпионатов мира. Многие из этих игроков стали знаковыми фигурами для своих клубов и продолжают вносить весомый вклад в развитие футбола.

Егор Ярмолюк, несмотря на свой юный возраст, демонстрирует стабильность в выступлениях за «Брентфорд», что позволяет ему укреплять позиции среди лучших украинских легионеров в АПЛ. Аналогично, Виталий Миколенко закрепился в основном составе «Эвертона» и приближается к рекорду своих соотечественников.

Это свидетельствует о том, что украинские игроки продолжают успешно конкурировать на высшем уровне, демонстрируя мастерство и профессионализм, а их достижения вдохновляют молодых спортсменов и болельщиков.