"Астон Вилла" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью без голов в матче АПЛ

Дата публикации: 08-01-2026 02:18

В рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги прошел поединок между командами Кристал Пэлас и Астон Вилла. Матч состоялся на стадионе Селхерст Парк в Лондоне и собрал на трибунах множество болельщиков, рассчитывающих на результативную игру. В качестве главного арбитра встречи был назначен Эндрю Мэдли, который хорошо справился со своими обязанностями. По итогам напряженной борьбы обе команды так и не сумели поразить ворота друг друга - поединок завершился без голов со счетом 0:0.

Стоит отметить, что за весь матч игрокам обеих команд не удалось создать по-настоящему опасных моментов у ворот соперников. Оба клуба проявили осторожность и предпочли не рисковать, чтобы не пропустить первыми. Как итог - ничейный результат, который больше устроил гостей из Бирмингема.

На текущий момент Астон Вилла сохранила за собой второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 43 очка после 21 проведенного матча. Кристал Пэлас, имея в своем активе 28 баллов, расположился на 12-й позиции. В следующем туре бирмингемский коллектив встретится с Эвертоном 18 января, а Кристал Пэлас сыграет против Сандерленда днем ранее. Впереди оба клуба ждут новые испытания и борьба за важные очки сезона продолжится.