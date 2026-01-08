«Челси» потерпел поражение от «Фулхэма» в 21-м туре АПЛ

Дата публикации: 08-01-2026 02:21

Завершился очередной матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025-2026, в котором на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне встречались Фулхэм и Челси. Главным арбитром встречи выступил Питер Бэнкс из графства Мерсисайд. Эта игра подарила болельщикам напряжённую борьбу и драматичную развязку - команда Фулхэм сумела вырвать волевую победу со счётом 2:1 на своём поле.

Челси оказался в трудном положении уже на 22-й минуте, когда защитник лондонцев Марк Кукурелья был удалён с поля за грубое нарушение, получив прямую красную карточку. На 45+4-й минуте первый мяч Гарри Уилсона был отменён после просмотра видеоповтора VAR, однако хозяева не сдались. В начале второго тайма, на 55-й минуте, нападающий Фулхэма Рауль Хименес открыл счёт, реализовав один из немногочисленных моментов.

Не смотря на игру в меньшинстве, Челси нашёл силы для ответа - на 72-й минуте Лиам Делап сравнял счёт и вновь вселил надежду гостям. Тем не менее, концовка матча осталась за Фулхэмом: на 81-й минуте Гарри Уилсон забил победный мяч, обеспечив значимую победу своей команде.

После этого поражения Челси с 31 очком после 21 игры опустился на шестое место в турнирной таблице. Первый матч под руководством нового главного тренера Лиама Росеньора не принёс удачи. Фулхэм теперь имеет аналогичное количество очков и благодаря победе поднялся на восьмую строчку.