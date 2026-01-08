«Борнмут» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу Семеньо

Дата публикации: 08-01-2026 02:22

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Тоттенхэм Хотспур» завершился напряжённой и драматичной борьбой. Поединок прошёл на стадионе «Виталити» в Борнмуте под судейством главного арбитра Даррена Ингланда. Встреча получилась зрелищной и подарила болельщикам множество эмоций. В итоге хозяева праздновали победу с итоговым счётом 3:2.

Гости начали встречу очень активно - уже на 5-й минуте нападающий Матис Тель вывел «Тоттенхэм» вперёд. Однако уже на 22-й минуте форвард «Борнмута» Эванилсон восстановил равновесие, забив гол в ворота соперников. Повысив темп, команда хозяев смогла выйти вперёд на 36-й минуте усилиями Эли Крупи. Во втором тайме матч продолжился с ещё большим азартом - на 72-й минуте защитник «Тоттенхэм Хотспур» Джеймс Хилл не сумел реализовать пенальти. Чуть позже, на 78-й минуте, полузащитник Жоау Пальинья сравнял счёт. Однако напряжённая концовка встречи завершилась фантастическим голом: на 90+5-й минуте вингер Антуан Семеньо принес победу «Борнмуту».

После этого матча «Тоттенхэм Хотспур» располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 27 очками, а «Борнмут» идёт на 15-й строчке, набрав 26 баллов. Обе команды продолжают борьбу за повышение своих позиций в чемпионате Англии, а их противостояние стало одним из самых зрелищных туров.