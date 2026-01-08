«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Бёрнли» в первой игре после ухода Аморима

Дата публикации: 08-01-2026 02:24

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором на стадионе "Тёрф Мур" (Бернли, Англия) встретились "Бёрнли" и "Манчестер Юнайтед". Главным арбитром поединка был Стюарт Атвелл. По итогам напряжённой борьбы команды разошлись миром, сыграв вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт уже на 13-й минуте - футболист "Манчестер Юнайтед" Эйден Хевен неудачно сыграл в обороне и отправил мяч в собственные ворота. После перерыва, на 50-й минуте, форвард гостей Беньямин Шешко сравнял счёт, восстановив паритет. Спустя всего десять минут словенский нападающий оформил дубль и вывел "Ман Юнайтед" вперёд. Но удержать преимущество гостям не удалось - на 66-й минуте полузащитник хозяев Джейдон Энтони поразил ворота соперника, сравняв счёт во второй раз.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" имеет в активе 32 очка и занимает шестую позицию в турнирной таблице английского чемпионата. "Бёрнли" располагается на 19-м месте, имея 13 набранных баллов. Для "Юнайтед" эта встреча стала первой после ухода главного тренера, и болельщики всё ещё ждут перемен в игре команды. "Бёрнли" продолжает борьбу за сохранение прописки в элите.