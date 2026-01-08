Доннарумма рассказал, жалеет ли он о переходе в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 08-01-2026 10:33

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма поделился своими впечатлениями о переходе в клуб из «Пари Сен-Жермен» и ответил на вопрос, не испытывает ли он сожаления по поводу этого решения.

«Я давно мечтал попасть в команду такого уровня, как 'Манчестер Сити'. С самого начала я слышал только хорошие отзывы о клубе, его структуре и атмосфере. Когда я приехал сюда, то сразу почувствовал, что оказался в настоящей семье, где каждый поддерживает друг друга — мне это очень импонирует. Уже за короткое время я понял, что сделал правильный выбор и сейчас действительно очень-очень счастлив, что являюсь частью этого коллектива, где царит уважение и сплочённость.

Особую роль в моём решении сыграл интерес со стороны «Сити». Я ощущал, насколько клуб заинтересован во мне, и это подкупило меня ещё больше. Ну а тот факт, что сам Пеп Гвардиола хотел видеть меня в своей команде — это невероятная честь для любого футболиста и большая гордость. Сейчас я горжусь тем, что ношу футболку «Манчестер Сити» и принадлежу к этой дружной футбольной семье. Все мои ожидания оправдались», — приводит слова Доннаруммы пресс-служба «Манчестер Сити».