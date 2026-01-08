«Бавария» планирует продлить соглашение с 17-летним талантливым футболистом Ленартом Карлом

Дата публикации: 08-01-2026 10:35

Мюнхенская "Бавария" планирует продлить контракт с 17-летним талантом Ленартом Карлом до лета 2031 года, сообщает издание Bild. Руководство клуба высоко оценивает потенциал молодого футболиста и намерено закрепить его в составе как одного из ключевых игроков на будущее.

Согласно источнику, действующее соглашение Ленарта Карла с "Баварией" вскоре станет профессиональным. В клубе рассматривают вариант повышения зарплаты юному полузащитнику, ведь сейчас он зарабатывает около € 1-2 млн в год, а после подписания нового контракта его оклад может возрасти до € 5-7 млн. Такое предложение станет серьезным показателем доверия со стороны "Баварии" и выгодной мотивацией для игрока.

Напомним, что сам Ленарт Карл ранее признавался, что мадридский "Реал" остается его клубом мечты. Но успешные переговоры с "Баварией" могут укрепить его связь с немецким грандом и дать отличные перспективы для дальнейшего развития в Бундеслиге.

В нынешнем сезоне Карл дебютировал за основную команду мюнхенцев. Всего в 21 матче за клуб он забил шесть мячей и сделал две голевые передачи, что говорит о его эффективности и универсальности на поле. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость молодого полузащитника составляет € 60 млн. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2026 года, но "Бавария" не собирается ждать окончания контракта и хочет как можно скорее оформить будущее игрока.