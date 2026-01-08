Раскрыты подробности разногласий Аморима с руководством «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 08-01-2026 10:39

СМИ раскрыли новые детали, касающиеся трансферных разногласий между бывшим главным тренером "Манчестер Юнайтед" Рубеном Аморимом и руководством клуба во время его работы на "Олд Траффорд".

По информации издания Daily Mail, ещё до ухода из клуба португальский тренер был недоволен отсутствием поддержки со стороны руководства в вопросах трансферной политики. "Манчестер Юнайтед" в некоторых случаях отдавал предпочтение игрокам, не входившим в приоритетный список Аморима. Так, клуб интересовался Беньямином Шешко, тогда как тренер выступал за приобретение Олли Уоткинса. Аналогичная ситуация случилась с вратарём — менеджмент рассматривал кандидатуру Сенны Ламменса, в то время как Аморим настаивал на Эмилиано Мартинесе.

Португальский специалист ожидал более активных действий со стороны клуба по игрокам из "Спортинга", с которыми он ранее работал. Речь идёт о таких футболистах, как Жеовани Кенде, Усман Диоманда, Сальвадор Блоп и Мортен Юльманн. Однако "Ман Юнайтед" не проявил серьёзного интереса к этим футболистам и не вел активной борьбы за их трансферы.

Возникшие эти разногласия стали одной из причин напряжённости, которая в итоге способствовала расставанию сторон. Аморим рассчитывал на более тесное сотрудничество при формировании состава, учитывая свое видение и опыт работы с определёнными игроками. В итоге, различия во взглядах на трансферную политику и подход к комплектации команды сыграли роль в его уходе из "Манчестер Юнайтед".