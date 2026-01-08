«Милан» сделал Меньяну выгодное предложение

Дата публикации: 08-01-2026 17:31

«Милан» предложил новый контракт своему вратарю Мику Меньяну. Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Маттео Маретто на своих страницах в социальных сетях.

По информации источника, руководство «Милана» готово сделать французского голкипера одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе. Меньяну предлагают зарплату, равную максимальному уровню оплаты труда в клубе - 5 миллионов евро в год, как у Рафаэла Леау. Помимо этого, игроку обещают значительные бонусные выплаты, которые могут существенно увеличить его доход.

На данный момент переговоры между клубом и представителями футболиста продолжаются и ещё не вышли на завершающую стадию. Однако руководство «Милана» уверено в успехе и считает, что сейчас ни один другой клуб не способен предложить лучшие условия для Меньяна. Ответ от игрока ожидается в ближайшие недели.

Действующий контракт Меньяна с «Миланом» действует до конца июня 2026 года. В текущем сезоне французский вратарь уже провёл 18 матчей за свою команду и в восьми из них оставил свои ворота в неприкосновенности. По данным портала Transfermarkt, стоимость Меньяна оценивается в 25 миллионов евро. Голкипер считается одним из ключевых игроков клуба и важным элементом для будущих успехов «россонери» как в Серии А, так и на европейской арене.