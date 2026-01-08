23:16 ()
Карпаты укрепили состав молодым игроком национальной молодежной команды Украины

Дата публикации: 08-01-2026 17:35

Львовские Карпаты официально объявили о подписании центрального защитника львовского Руха Виталия Холода.

Отмечается, что 21-летний футболист заключил с львами контракт сроком на 3,5 сезона, что говорит о долгосрочных планах клуба на игрока.

Виталий родился во Львове и начал свою футбольную карьеру в местной спортивной школе СДЮСШОР-4, а также в детско-юношеской школе Карпат. Позже защитник выступал за юношескую команду Руха, совершенствуя свои навыки и опыт.

За основную команду желто-черных в Украинской Премьер-лиге Холода дебютировал 7 декабря 2022 года в матче против Черноморца. На данный момент он провел в УПЛ 64 игры и забил 1 гол, подтверждая свою надежность в обороне.

Кроме этого, в активе Виталия есть два матча за молодежную сборную Украины, что подчеркивает его перспективность и потенциал для дальнейшего роста на национальном уровне.

Отметим также, что недавно Карпаты назначили нового главного тренера, что может повлиять на дальнейшее развитие команды и усиление её игровых позиций.


