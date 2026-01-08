Клуб УПЛ внезапно прекратил сотрудничество с воспитанником Динамо

Дата публикации: 08-01-2026 17:36

Ровенский футбольный клуб Верес официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским нападающим Ростиславом Таранухой. Об этом сообщила пресс-служба ровенских «волков».

Согласно официальному заявлению, футболист и клуб приняли взаимное решение о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию. Причины такого шага не раскрываются.

«Народный клуб выражает благодарность Ростиславу Таранухе и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», – говорится в сообщении команды.

Ростислав Тарануха присоединился к Вересу в октябре 2025 года. В сезоне за красно-чёрную команду он провел 7 матчей, однако не смог отличиться результативными действиями.

Футболист является воспитанником академии киевского Динамо. В составе киевского клуба он сыграл 5 поединков и забил 1 гол в Юношеской Лиге УЕФА. Кроме того, в национальных юношеских сборных Украины U16, U17 и U19 Ростислав провёл 16 матчей и забил 5 мячей.

Расторжение контракта с Таранухой знаменует начало нового этапа и для футболиста, и для клуба. В нынешних реалиях футбольного рынка такие решения бывают обусловлены как спортивными, так и финансовыми причинами, однако официально эта информация не раскрывается. Верес поблагодарил игрока за вклад и пожелал ему удачи в карьере, открывая двери для новых возможностей в будущем.

Ростислав же теперь находится в поиске нового клуба, где сможет продолжить карьеру и проявить себя на поле. За годы выступлений на юношеском уровне он показал хорошие результаты, и впереди у него есть шанс вернуться к активной игре и достижению новых высот в профессиональном футболе.



