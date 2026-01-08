В Испании планируют перенести проведение Суперкубка 2027 года на февраль

Дата публикации: 08-01-2026 23:47

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рассматривает возможность переноса проведения Суперкубка Испании на первую неделю февраля, начиная с 2027 года. Об этом сообщает издание Marca. Сейчас этот турнир традиционно проходит в последние дни рождественских и новогодних праздников, но такая дата не удобна ни для футболистов, ни для организаторов. После обсуждений с клубами-участниками было решено, что проведение матчей в феврале позволит улучшить качество организации и избежать накладок с другими соревнованиями.

По данным источника, причиной изменений стало желание оптимизировать календарь и предоставить командам больше времени для подготовки после насыщенного зимнего периода. Кроме того, клубам важно минимизировать нагрузку на игроков, особенно в условиях плотного графика, когда часто приходятся национальные и международные турниры. В федерации уверены, что такая мера позитивно скажется на зрелищности матчей и общем уровне турнира.

Отмечается также, что в 2027 году наиболее вероятным местом проведения Суперкубка может стать Катар, где уже есть успешный опыт организации крупных спортивных событий. Тем не менее Саудовская Аравия, принимавшая турнир ранее, стремится продолжить сотрудничество и продлить соглашение о проведении у себя.