Алексис Санчес высказался о возможном приобретении «Севильи» Серхио Рамосом

Дата публикации: 08-01-2026 23:55

Нападающий «Севильи» Алексис Санчес прокомментировал слухи о возможной покупке испанского клуба бывшим футболистом «нервионцев» Серхио Рамосом. Санчес отметил, что подобное событие могло бы стать положительным для будущего «Севильи». Футболист подчеркнул, что если сделка будет выгодна для клуба, то он только поддержит такое решение и приветствует появление новых владельцев.

«Это было бы хорошо для клуба. Если это выгодно им, добро пожаловать, — сказал Санчес, его цитирует аккаунт Zona Mixta в соцсети X. — Я здесь ненадолго и стремлюсь помочь клубу, ведь сейчас у них нет возможности приобретать новых игроков».

Отметим, что недавно в СМИ появилась информация о том, что Серхио Рамос возглавил инициативную группу инвесторов, которые выразили желание приобрести «Севилью». По сообщениям испанских изданий, воспитанник «красно-белых» сделал крупнейшее предложение за всю историю клуба, и нынешние акционеры уже получили официальное уведомление об этой серьезной заявке. Если сделка состоится, это может стать новой вехой в истории знаменитого андалусийского коллектива и дать толчок к дальнейшему развитию команды на внутренней и европейской арене.