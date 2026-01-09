01:51 ()
«Арсенал» готов перехватить у «Ман Сити» трансферную цель за £60 млн

Дата публикации: 09-01-2026 22:58

 

«Арсенал» внимательно следит за правым защитником «Ньюкасл Юнайтед» Валентино Ливраменто и рассматривает вариант его приобретения в ближайшее трансферное окно летом. Как сообщает The Sun, лондонский клуб может попытаться усилить оборону с помощью 23-летнего футболиста.

Однако на пути «канониров» может возникнуть серьезная конкуренция - интерес к Ливраменто проявляет и «Манчестер Сити». Английский супер-клуб уже продолжительное время пристально следит за прогрессом этого молодого игрока. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» не намерен отпускать своего защитника за сумму менее 60 млн фунтов стерлингов (примерно 69 млн евро), подчеркивая его значимость для команды.

В нынешнем сезоне Валентино Ливраменто провел 18 матчей во всех турнирах и сумел отличиться одной результативной передачей. Его действующий контракт с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2028 года, что может осложнить возможный трансфер. Согласно данным портала Transfermarkt, на данный момент рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 млн евро, однако высокий спрос со стороны топ-клубов, вероятно, повысит его итоговую цену. Если «Арсенал» решится на сделку, битва за Ливраменто обещает быть весьма напряженной этим летом.

