Дата публикации: 09-01-2026 23:09

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Бленуце не рассматривает возможности возвращения в чемпионат Румынии. Об этом сообщил владелец клуба "Университет Крайова 1948" Адриан Митителу, недавно общавшийся с футболистом.

По словам руководителя, Бленуце однозначно заявил, что не собирается менять клуб и останется выступать за "Динамо". Форвард не будет обращаться в ФИФА для получения специального разрешения на трансфер, так как в этом сезоне он уже играл за два клуба, что исключает возможность перехода. Кроме того, спортсмен категорически отверг слухи о своем возвращении в Румынию, несмотря на интерес, который приписывают бухарестскому "Динамо".

Ранее Владислав оказался в центре скандала — он поддерживал российский контент, что подтверждается его репостами в TikTok.

Таким образом, несмотря на различные слухи и попытки некоторых клубов заинтересовать Бленуце, форвард остается предан своей нынешней команде и делает ставку исключительно на развитие своей карьеры в киевском "Динамо". Его позиция ясна — он не планирует менять среду, и все разговоры о возможных трансферах пока не имеют под собой реальной основы.