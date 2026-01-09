01:52 ()
Ювентус планирует приобрести футболиста из сборной Украины

Дата публикации: 09-01-2026 23:14

 

Украинский защитник Виталий Миколенко, выступающий за английский клуб «Эвертон», привлекает интерес туринского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщает журналист Дамиано Эр Файна.

Согласно источнику, итальянский гранд намерен подписать 26-летнего футболиста. Текущий контракт Миколенко с «ирисками» действует до лета 2026 года.

В сезоне, который сейчас продолжается, Виталий сыграл 20 матчей на профессиональном клубном уровне во всех турнирах, однако пока не записал на свой счет результативных действий, таких как голы или ассисты. Экспертный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского защитника примерно в 25 миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» также рассматривает возможность подписания нападающего Артема Довбика, что говорит о расширении плана по укреплению состава.

Интерес итальянского клуба к молодому и перспективному защитнику из Украины указывает на желание команды обновить и усилить линию обороны, учитывая опыт и потенциал Миколенка, который сможет помочь «Старой Синьоре» в борьбе на внутренней и международной арене.

