Сборная Марокко победила Камерун и вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Дата публикации: 10-01-2026 01:43

В рамках 1/4 финала Кубка африканских наций состоялся увлекательный матч, в котором встретились сборные Камеруна и Марокко. Противостояние прошло на стадионе "Принц Мула Абдулла" в Рабате. Главным судьёй поединка был назначен Бейда Дамане. Игроки сборной Марокко сумели одержать уверенную победу со счётом 2:0 и завоевали путёвку в полуфинал турнира.

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте благодаря точному удару Браима Диаса - полузащитника мадридского "Реала" и национальной команды Марокко. Уже во втором тайме, на 74-й минуте, преимущество марокканской сборной удвоил Исмаэль Сайбари, забив важный гол и тем самым закрепив успех команды.

Теперь в полуфинале Кубка африканских наций сборная Марокко встретится с победителем противостояния Алжир - Нигерия, что обещает болельщикам ещё больше захватывающих эмоций.

Напоминаем, что Кубок африканских наций 2025 года проходит на территории Марокко и в нём участвуют 24 сборные, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующими обладателями трофея являются футболисты сборной Кот-д'Ивуара, которые в финальном матче розыгрыша 2023 года одержали победу над национальной командой Нигерии со счётом 2:1. Турнир ежегодно собирает лучшие команды континента и дарит фанатам футболa яркие моменты и неожиданные результаты.