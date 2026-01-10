Довбик может перейти в клуб Фенербахче

Дата публикации: 10-01-2026 01:47

Фенербахче продолжает активные поиски нового центрального нападающего на фоне сложностей в переговорах с Атлетико.

Турецкий клуб изначально проявлял интерес к трансферу Александера Серлота, однако мадридский клуб не спешит отпускать норвежского игрока, что вынудило стамбульский клуб изменить стратегию.

По информации журналиста Мехмета Эрташа, руководство Фенербахче уже рассматривает альтернативные варианты на позицию форварда. Главным претендентом стал украинский нападающий Артем Довбик, который не входит в планы римской Ромы.

В этом сезоне Довбик успел забить три гола в Серии А. В настоящий момент украинец находится в лазарете из-за травмы, но продолжает оставаться перспективным игроком для потенциального перехода в Фенербахче.

Таким образом, несмотря на сложности с основным кандидатом, руководство клуба проявляет гибкость и не исключает возможности усиления состава за счет других известных футболистов, что демонстрирует серьёзный подход к укреплению атакующей линии команды.