Венсан Компани отреагировал на высказывание Ленарта Карла о «Реале» как клубе мечты
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани поделился своим мнением относительно комментариев молодого полузащитника Ленарта Карла, который недавно признался, что мадридский "Реал" является его клубом мечты.
Компани отметил, что старается подходить к ситуации с пониманием и смотреть на вещи шире. Он подчеркнул, что обращает внимание прежде всего на поведение и рабочую этику 17-летнего Карла: футболист ежедневно выкладывается на тренировках, прикладывает максимум усилий в защите и дисциплинированно работает во время игр и командных собраний. Хотя Компани допустил, что Ленарт мог совершить небольшую ошибку в коммуникации, всё же это не умаляет его профессионального отношения и стремления развиваться. Молодой полузащитник недавно провёл сильную тренировочную неделю и заслужил своё игровое время благодаря стараниям.
Тренер добавил, что специально не обсуждал с Карлом его признание, чтобы не давать этой теме большого значения. По словам Компани, одноклубники в шутку подшучивали над Ленартом - однако атмосфера в команде осталась доброжелательной. "Если кто-то тренируется плохо или не отдаётся на 100%, у него возникают проблемы со мной. Но Ленарт всё делал наоборот - он работал отлично, интенсивно тренировался и играл хорошо", - подчеркнул Компани. Он также добавил, что Карл уже принес извинения, и тренера это полностью устраивает.
Напомним, на встрече с болельщиками Ленарт Карл откровенно сказал, что считает "Реал" своим клубом мечты, что вызвало волну обсуждений среди фанатов и СМИ.