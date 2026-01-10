Венсан Компани отреагировал на высказывание Ленарта Карла о «Реале» как клубе мечты

Дата публикации: 10-01-2026 13:57

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани поделился своим мнением относительно комментариев молодого полузащитника Ленарта Карла, который недавно признался, что мадридский "Реал" является его клубом мечты.

Компани отметил, что старается подходить к ситуации с пониманием и смотреть на вещи шире. Он подчеркнул, что обращает внимание прежде всего на поведение и рабочую этику 17-летнего Карла: футболист ежедневно выкладывается на тренировках, прикладывает максимум усилий в защите и дисциплинированно работает во время игр и командных собраний. Хотя Компани допустил, что Ленарт мог совершить небольшую ошибку в коммуникации, всё же это не умаляет его профессионального отношения и стремления развиваться. Молодой полузащитник недавно провёл сильную тренировочную неделю и заслужил своё игровое время благодаря стараниям.

Тренер добавил, что специально не обсуждал с Карлом его признание, чтобы не давать этой теме большого значения. По словам Компани, одноклубники в шутку подшучивали над Ленартом - однако атмосфера в команде осталась доброжелательной. "Если кто-то тренируется плохо или не отдаётся на 100%, у него возникают проблемы со мной. Но Ленарт всё делал наоборот - он работал отлично, интенсивно тренировался и играл хорошо", - подчеркнул Компани. Он также добавил, что Карл уже принес извинения, и тренера это полностью устраивает.

Напомним, на встрече с болельщиками Ленарт Карл откровенно сказал, что считает "Реал" своим клубом мечты, что вызвало волну обсуждений среди фанатов и СМИ.