"Астон Вилла" может опередить "Манчестер Юнайтед" в борьбе за игрока из Ла Лиги

Дата публикации: 10-01-2026 14:03

«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Атлетико» Конору Галлахеру, рассматривая возможность его возвращения в Английскую Премьер-лигу, сообщает издание talkSPORT.

По данным источника, руководство бирмингемского клуба настроено арендовать воспитанника академии «Челси» с обязательством последующего выкупа футболиста после окончания сезона. В настоящее время Галлахер доволен своей карьерой в Испании, однако не исключает вариант возвращения в Англию, стремясь увеличить свои шансы на попадание в состав национальной команды для участия в грядущем чемпионате мира.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летний полузащитник также входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», где его кандидатуру изучают как потенциальное усиление состава перед началом следующего сезона.

В текущем сезоне Конор Галлахер провёл 27 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 забитых мяча и одну результативную передачу. Его действующий контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего игрока на данный момент составляет 35 миллионов евро.

Возможно, этим летом на полузащитника развернётся серьезная борьба, ведь для «Астон Виллы» такой трансфер может стать важнейшим шагом на пути к укреплению позиций в Премьер-лиге и улучшению результатов в следующем сезоне.