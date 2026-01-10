«Манчестер Юнайтед» и «Интер» заинтересованы в борьбе за защитника из Серии А

Дата публикации: 10-01-2026 14:04

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» проявляют интерес к центральному защитнику «Сассуоло» Тарику Мухаремовичу. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Согласно источнику, к талантливому 22-летнему боснийскому футболисту также присматриваются «Болонья», «Астон Вилла» и «Борнмут», которые могут вступить в борьбу за подписание игрока в ближайшем будущем.

Тарик Мухаремович перешёл в «Сассуоло» из «Ювентуса» за сумму в 3 миллиона евро в 2025 году. По условиям сделки, если защитник будет продан, туринский клуб получит 50% от суммы следующего трансфера. Сейчас руководство «Сассуоло» планирует дождаться летнего трансферного окна, чтобы принять окончательное решение о судьбе Мухаремовича, учитывая растущий интерес со стороны ведущих европейских клубов.

В текущем сезоне Мухаремович сыграл 17 матчей за свой клуб во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами и отдав две голевые передачи. Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2031 года, что делает его востребованным на трансферном рынке. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.