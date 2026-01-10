«Монако» одержал победу над «Орлеаном» в Кубке Франции, играя в меньшинстве

Дата публикации: 10-01-2026 22:36

Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции, где на поле стадиона "Стад де ла Сурс" (Орлеан, Франция) сошлись "Орлеан" и "Монако". Гости уверенно победили хозяев со счетом 3:1 и вышли в следующий раунд турнира. Для "Монако" этот матч выдался далеко не простым - команда большую часть времени провела в меньшинстве, однако сумела проявить характер и одержать волевую победу.

Счет в поединке был открыт на 27-й минуте усилиями полузащитника "Монако" Фоларина Балогуна. Но уже на 43-й минуте команда осталась в меньшинстве - полузащитник Станис Идумбо-Музамбо получил прямую красную карточку за грубое нарушение. Несмотря на трудности, игроки "Монако" не сдались и на 88-й минуте Джордж Иленикена удвоил преимущество своей команды. Уже в компенсированное время Иленикена оформил дубль, сделав счет 3:0. Лишь на 90+6-й минуте Фахд Эль-Хумисти забил гол престижа за "Орлеан" и установил итоговый счет — 1:3.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле все 90 минут, однако отметиться результативными действиями ему в этот вечер не удалось. Напомним, "Монако" стартовал в текущем сезоне Кубка Франции с победы над "Осером" (2:1) в 1/32 финала, тогда как "Орлеан" уверенно прошел "Дьепп", разгромив соперника со счетом 3:0. Теперь команда Александра Головина продолжит борьбу за трофей, а болельщики ждут новых ярких матчей с участием российских легионеров.