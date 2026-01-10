Нигерия одолела Алжир и пробилась в полуфинал Кубка Африки

Дата публикации: 10-01-2026 22:40

В Марракеше на стадионе «Марракеш» завершился напряжённый четвертьфинальный матч Кубка африканских наций между сборными Алжира и Нигерии. Африканское футбольное противостояние принесло неожиданный результат - команда Нигерии одержала уверенную победу со счётом 2:0 и вышла в полуфинал престижного турнира.

Первый гол был забит на 47-й минуте встречи - отличился нападающий Виктор Осимхен, который после ловкой атаки сумел поразить ворота соперника и вывести свою команду вперёд. Уже спустя десять минут, на 57-й минуте, преимущество нигерийцев удвоил форвард Акор Адамс, забив красивый гол и обеспечив своей сборной комфортное преимущество. Алжир пытался отыграться, но оборона «суперорлов» действовала очень надёжно.

Следующий матч для сборной Нигерии станет полуфиналом. Противостоять им будет команда Марокко, встреча назначена на 14 января на том же стадионе.

Кубок африканских наций 2025 года также проходит на территории Марокко. В турнире участвуют 24 национальные сборные, которые были поделены на шесть групп. Финальная стадия соревнования завершится 18 января. Стоит напомнить, что действующим обладателем трофея является сборная Кот-д'Ивуара - в финале 2023 года она победила Нигерию с минимальным перевесом 2:1.