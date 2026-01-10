Украинский вратарь может возобновить карьеру в УПЛ после выступлений за границей

Дата публикации: 10-01-2026 22:46

Украинский вратарь клуба «Маккаби Хайфа» Георгий Ермаков попал в поле зрения харьковского «Металлиста 1925». Об этом сообщил спортивный аналитик Игорь Бурбас.

По данным источника, 25-летний голкипер включён в шорт-лист потенциальных новобранцев клуба из Харькова. Летом 2025 года Георгий перешёл в израильскую команду из «Александрии».

В текущем сезоне Ермаков сыграл 20 матчей во всех турнирах за «Маккаби Хайфа». В половине из них (10 матчей) он сохранил ворота в неприкосновенности, пропустив всего 17 мячей. Экспертная платформа Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.

Ранее сам Георгий Ермаков делился планами о желании продолжить карьеру в итальянской Серии А, подчеркнув амбиции выступать на более высоком уровне.

Таким образом, интерес «Металлиста 1925» может стать для вратаря важным этапом в карьере, открывая новые возможности и перспективы в украинском и европейском футболе.