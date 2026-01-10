Лапорта о "Реале": "Связи полностью разорваны"

Дата публикации: 10-01-2026 22:48

Президент футбольного клуба Барселона, Жоан Лапорта, накануне решающего матча Суперкубка Испании, Эль Класико, высказался о конфликте между каталонским клубом и мадридским Реалом. Ранее Лапорта с юмором реагировал на заявления президента Реала Флорентино Переса, касающиеся дела Негрейры, что освещают в медиа, в частности издание İdman.Biz ссылается на Sport.es.

По словам Лапорты, отношения между Барселоной и Реалом находятся в крайне тяжелом состоянии. «Наши связи испорчены - существует несколько проблем, которые серьезно отдалили нас друг от друга. Несмотря на то, что исторически мы являлись заклятыми и непримиримыми соперниками, нынешняя ситуация стала еще более напряженной и ухудшилась. Это не означает, что между клубами отсутствует уважение, которое обязательно должно сохраняться в цивилизованной форме, однако взаимопонимание полностью разрушено. В футболе, как и в жизни, практически любую конфронтацию можно уладить, но это зависит от желания и усилий всех сторон. На данный момент сложились обстоятельства, которые привели к столь серьезному разрыву», — заявил Лапорта.

Таким образом, президент Барселоны подчеркнул, что текущие взаимоотношения между грандами испанского футбола далеки от нормы, и восстановление диалога требует значительных усилий и времени. Напряженность между клубами влияет не только на спортивные баталии, но и на их внутренние коммуникации, создавая дополнительные трудности в совместном взаимодействии.