Мохамед Салах отличился четырьмя голами в четырёх играх Кубка Африки

Дата публикации: 11-01-2026 14:54

Сборная Египта продолжает уверенное выступление на Кубке африканских наций и вышла в полуфинальную стадию турнира, выиграв напряжённый четвертьфинальный поединок у Кот-д’Ивуара со счётом 3:2. Матч запомнился упорной борьбой команд, а также интересными тактическими решениями тренеров.

Ключевым эпизодом встречи стал третий гол египтян, когда вингер Мохаммед Салах отличился точным ударом, доведя преимущество своей сборной до двух мячей — 3:1. Этот момент серьёзно осложнил положение соперника и предрешил исход матча. Благодаря голу Салаха команда смогла установить комфортный перевес и успешно довести противостояние до победного конца, несмотря на попытки Кот-д’Ивуара отыграться.

На счету 33-летнего полузащитника на данный момент уже четыре забитых мяча в четырёх проведённых матчах текущего Кубка Африки. Такой результат выводит его в число лучших бомбардиров турнира. Столько же голов забил и нигерийский форвард Виктор Осимхен, а больше только у представителя Марокко Браима Диаса, который отличился пять раз. В следующих поединках Салах имеет все шансы увеличить свой личный бомбардирский счёт и повести сборную Египта к долгожданному титулу.