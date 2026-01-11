Балотелли поделился, собирается ли строить карьеру тренера

Дата публикации: 11-01-2026 14:54

Итальянский нападающий Марио Балотелли поделился мыслями о своем будущем и возможности стать тренером после завершения карьеры игрока.

- Стать тренером? С возрастом я все чаще думаю об этом. Но если среди моих подопечных окажется кто-то с таким же непростым характером, как у меня... Как действовать в такой ситуации? - процитировало слова Балотелли издание La Gazzetta dello Sport. Экс-игрок сборной Италии отметил, что его опыт участия в самых ярких и неоднозначных матчах дал ему ценные уроки, которые, возможно, пригодятся на тренерском поприще. Однако он признал, что непростой характер может стать испытанием как для него самого, так и для его потенциальных подопечных.

По данным СМИ, 35-летний форвард недавно подписал контракт с клубом "Аль-Иттифак", который занимает одну из нижних строчек турнирной таблицы второго дивизиона чемпионата ОАЭ. Для Балотелли это новое испытание в карьере, ведь после ухода из "Дженоа" в июле 2025 года он оставался без команды и активно искал новые футбольные вызовы.

Марио Балотелли продолжает вызывать интерес у болельщиков своим ярким характером и нестандартным взглядом на футбольную карьеру, а его возможное будущее в роли тренера вызывает немало обсуждений.