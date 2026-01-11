«Реал» почти договорился о новом контракте с Emirates на сумму свыше €100 млн за сезон

Дата публикации: 11-01-2026 15:01

Мадридский "Реал" находится на завершающей стадии переговоров о продлении сотрудничества с авиакомпанией "Эмирейтс". В настоящее время клуб получает от этого спонсорского соглашения примерно € 70-80 млн за сезон, однако новый контракт может стать рекордным, превысив показатель в € 100 млн ежегодно. Это связано с размещением логотипа авиакомпании на игровой форме футболистов. Действующий договор заканчивается 30 июня, и на данный момент стороны активно обсуждают условия будущего партнерства. Сообщается, что представители обеих сторон намерены сохранить успешное сотрудничество и значительно повысить финансовые параметры соглашения.

Еще один значимый партнер "Реала" - компания adidas. Несмотря на то что действующий спонсорский контракт с этим немецким производителем экипировки рассчитан до 2029 года, обсуждения о его продлении и улучшении условий уже стартовали. Условия текущего договора оцениваются примерно в € 120 млн за сезон, однако, по имеющейся информации, клуб рассчитывает увеличить как сумму, так и срок нового соглашения. Такое развитие событий также будет способствовать укреплению коммерческих позиций мадридцев на мировом рынке.

Главная задача "Реала" на ближайшие годы - довести доходы от спонсорских соглашений до € 300 млн ежегодно. Согласно последним данным, клуб уже возглавляет рейтинг по заработку на спонсорстве от размещения логотипов поставщика формы и других рекламных партнёров: их доход достигает € 260 млн в год. Следом за мадридцами идут "Манчестер Сити" и "Барселона", чей ежегодный доход превышает € 200 млн. На четвертом и пятом местах располагаются "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ". Стабильный рост финансовых поступлений позволяет "Реалу" не только укреплять свой статус ведущего клуба Европы, но и инвестировать в развитие инфраструктуры и приобретение новых звёзд мирового футбола.