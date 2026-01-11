20:29 ()
Киевское "Динамо" направило официальное предложение по нападающему "Вереса"

Дата публикации: 11-01-2026 15:10

Действующий чемпион Украины «Динамо» испытывает трудности в нынешнем сезоне УПЛ и планирует воспользоваться зимней паузой для усиления своего состава.

По информации журналиста Решата Кана Озбудака, «Динамо» направило официальное предложение клубу «Верес» по 22-летнему турецкому нападающему Эрену Айдину.

Айдин присоединился к ровенской команде в начале сентября прошлого года, когда «Верес» выкупил его у «Галатасарая» за сумму в 200 тысяч евро.

Ранее, еще в конце декабря, ходили слухи об интересе со стороны «Динамо» к Эрэну Айдину, однако тогда эти данные были опровергнуты.

В текущем сезоне УПЛ футболист провел 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

