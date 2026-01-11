«Арсенал» уверенно победил «Портсмут» в матче Кубка Англии

Дата публикации: 11-01-2026 20:20

В третьем раунде Кубка Англии состоялся увлекательный матч между "Портсмутом" и лондонским "Арсеналом". Встреча прошла на стадионе "Фрэттон Парк" в Портсмуте и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1. Матч преподнес болельщикам массу ярких моментов и неожиданных поворотов.

Уже на третьей минуте игры нападающий Портсмута Колби Бишоп смог отличиться и открыл счет, порадовав местных фанатов. Однако преимущество хозяев длилось недолго - буквально через пять минут полузащитник Портсмута Андре Доззелл ошибся и срезал мяч в собственные ворота, восстановив паритет. На 25-й минуте бразильский форвард "Арсенала" Габриэл Мартинелли вывел свою команду вперед, продемонстрировав отличную игру в атаке. Шанс увеличить счет у "Арсенала" был еще до перерыва, но на 43-й минуте вингер лондонцев не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Вторая половина игры прошла также под диктовку гостей. Уже на 51-й минуте Мартинелли забил второй мяч, оформив дубль, а на 72-й минуте довел счет до разгромного, оформив эффектный хет-трик. Таким образом, "Арсенал" добился уверенной победы и прошел в следующий раунд Кубка Англии, продемонстрировав высокий класс и отличную командную игру на выезде.