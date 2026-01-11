Зырянов рассказал, что продажа Жерсона в «Крузейро» принесла «Зениту» прибыль

Дата публикации: 11-01-2026 20:21

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов поделился своими впечатлениями от перехода бразильского полузащитника Жерсона в «Крузейро». Официальное объявление о завершении сделки появилось в субботу, 10 января.

По словам Зырянова, основным фактором при принятии решения о трансфере стала финансовая составляющая сделки - клубу удалось выгодно реализовать свои интересы, не только вернуть вложенные средства, но и получить прибыль, продав футболиста по цене выше, чем изначальная покупка. Переговоры между сторонами прошли в деловой, конструктивной атмосфере. Представители «Крузейро» действительно проявили значительный интерес к Жерсону, а сам игрок выразил готовность пойти на уступки и отказаться от части выплат ради осуществления перехода.

Кроме финансовой выгоды, «Зенит» также получил дополнительные преимущества - клуб обзавёлся правами на нескольких игроков из системы «Крузейро», а также может рассчитывать на дополнительные бонусы в случае новых успехов бразильской команды. По мнению Зырянова, результатом сотрудничества стала рекордная трансферная сделка для бразильского футбола. Обе стороны остались довольны достигнутыми условиями, подчеркнул собеседник корреспондента «Чемпионата» Олега Лысенко.