Михаэль Баллак поддержал Ленарта Карла после его комментариев о «Реале»

Дата публикации: 11-01-2026 20:22

Бывший футболист Челси и Баварии Михаэль Баллак выступил в поддержку полузащитника мюнхенского клуба Ленарта Карла после того, как игрок признался, что мадридский Реал для него является клубом мечты.

По словам Баллака, Ленарт Карл - очень одаренный футболист, который только начинает свой путь в профессиональном спорте. Он еще молод и в процессе развития, а мечты и амбиции в таком возрасте - это совершенно естественно. Михаэль отметил, что когда молодежь делится своими целями, в этом нет ничего плохого. Поэтому слова Карла о Реале он считает вполне безобидными.

Баллак также напомнил, что Карл прекрасно начал свою карьеру в Баварии и не раз говорил о своей любви к этому клубу. Еще во время переговоров прошлым летом Ленарт подчеркивал, что считает Баварию своим домом и местом, где он реализует свои мечты - ведь именно здесь прошел его путь от юношеских команд к главной. По словам Баллака, Ленарт видит свое будущее связанным с мюнхенской командой, несмотря на желание однажды попробовать силы в Реале.

Стоит напомнить, что после откровенного интервью, в котором Карл сказал, что хотел бы поиграть за Реал, он столкнулся с критикой. В частности, ему пришлось отключить комментарии в социальных сетях из-за наплыва негативных реакций болельщиков.

В текущем сезоне Карл дебютировал за основной состав Баварии и уже провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав две результативные передачи. По оценкам портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 60 миллионов евро. Таким образом, юный полузащитник продолжает уверенно развиваться и доказывать свою состоятельность на самом высоком уровне европейского футбола.