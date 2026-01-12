Ювентус - Кремонезе 12 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 12-01-2026 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
12 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кремонезе, которое состоится 12 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Кремонезе
Кремона
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|3
|зщ
|Бремер
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|21
|пз
|Фабио Миретти
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|22
|зщ
|Романо Флориани
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|33
|пз
|Альберто Грасси
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
|11
|нп
|Деннис Йонсен
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Давиде Никола
История личных встреч
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|0 : 1
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|19
|40
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|38
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Болонья
|19
|27
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Лацио
|19
|25
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|20
|23
|13
|Кремонезе
|19
|22
|14
|Парма
|19
|21
|15
|Кальяри
|19
|19
|16
|Лечче
|19
|17
|17
|Дженоа
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Верона
|18
|13