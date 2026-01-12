01:12 ()
Ювентус - Кремонезе 12 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 12-01-2026 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
12 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Ювентус
Кремонезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кремонезе, которое состоится 12 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Кремонезе
Кремона
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
3 Бразилия зщ Бремер
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
22 США пз Уэстон Маккенни
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
5 Италия пз Мануэль Локателли
21 Италия пз Фабио Миретти
30 Канада нп Джонатан Дэвид
10 Турция нп Кенан Йылдыз
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
22 Италия зщ Романо Флориани
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
7 Италия пз Алессио Дзербин
33 Италия пз Альберто Грасси
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
11 Норвегия нп Деннис Йонсен
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Давиде Никола
История личных встреч
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Кремонезе1 : 2Ювентус
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Ювентус2 : 0Кремонезе
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Кремонезе0 : 1Ювентус
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 3Ювентус
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Ювентус1 : 1
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Ювентус
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Ювентус2 : 1
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 1Ювентус
08.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Кремонезе2 : 2
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 0Кремонезе
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Кремонезе0 : 2
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 0Кремонезе
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Кремонезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1842
2
Лига чемпионов
Милан1940
3
Лига чемпионов
Рома2039
4
Лига чемпионов
Наполи1838
5
Лига Европы
Ювентус1936
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта2031
8 Болонья1927
9 Удинезе2026
10 Лацио1925
11 Торино2023
12 Сассуоло2023
13 Кремонезе1922
14 Парма1921
15 Кальяри1919
16 Лечче1917
17 Дженоа1916
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Верона1813

