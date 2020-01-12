Севилья - Сельта 12 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 12-01-2026 22:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
12 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Сельта, которое состоится 12 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Сельта
Виго
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|36
|зщ
|Осо
|20
|пз
|Джибриль Соу
|19
|пз
|Батиста Менди
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|10
|нп
|Алексис Санчес
|11
|нп
|Рубен Варгас
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|6
|пз
|Илаш Мориба
|16
|пз
|Мигель Роман
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|15
|нп
|Брайан Сарагоса
|7
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|3 : 2
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|07.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|12.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 4
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 2
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 3
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 0
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2 3 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|19
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|19
|23
|10
|Райо Вальекано
|19
|22
|11
|Реал Сосьедад
|19
|21
|12
|Хетафе
|19
|21
|13
|Жирона
|19
|21
|14
|Севилья
|18
|20
|15
|Осасуна
|19
|19
|16
|Алавес
|19
|19
|17
|Мальорка
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Леванте
|18
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|19
|13