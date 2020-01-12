01:12 ()
Свернуть список

Севилья - Сельта 12 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 12-01-2026 22:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
12 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Севилья
Сельта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Сельта, которое состоится 12 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Сельта
Виго
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
6 Сербия зщ Неманья Гудель
4 Испания зщ Кике Салас
16 Испания зщ Хуанлу Санчес
36 Испания зщ Осо
20 Швейцария пз Джибриль Соу
19 Франция пз Батиста Менди
18 Франция пз Люсьен Агуме
10 Чили нп Алексис Санчес
11 Швейцария нп Рубен Варгас
13 Румыния вр Йонуц Раду
32 Испания зщ Хави Родригес
20 Испания зщ Маркос Алонсо
3 Испания зщ Оскар Мингеса
5 Испания зщ Серхио Каррейра
2 Швеция зщ Карл Старфельт
6 Гвинея пз Илаш Мориба
16 Испания пз Мигель Роман
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
15 Испания нп Брайан Сарагоса
7 Испания нп Борха Иглесиас
Главные тренеры
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Сельта3 : 2Севилья
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Севилья1 : 0Сельта
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Севилья1 : 2Сельта
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Сельта1 : 1Севилья
07.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Севилья2 : 2Сельта
30.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Сельта1 : 1Севилья
22.01.2022 Испания - Примера 22-й тур Севилья2 : 2Сельта
17.10.2021 Испания - Примера 9-й тур Сельта0 : 1Севилья
12.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Сельта3 : 4Севилья
21.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Севилья4 : 2Сельта
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Севилья0 : 3
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 2 : 0Севилья
17.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала 1 : 0Севилья
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Севилья4 : 0
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 1 : 1Севилья
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Сельта4 : 1
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 0 : 0Сельта
17.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала 2 : 2 3 : 0Сельта
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Сельта2 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Сельта1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол1934
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1923
10 Райо Вальекано1922
11 Реал Сосьедад1921
12 Хетафе1921
13 Жирона1921
14 Севилья1820
15 Осасуна1919
16 Алавес1919
17 Мальорка1918
18
Зона вылета
Валенсия1917
19
Зона вылета
Леванте1814
20
Зона вылета
Овьедо1913

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close