Рафинья назван лучшим футболистом финала Суперкубка Испании

Дата публикации: 12-01-2026 01:19

Нападающий Барселоны Рафинья признан лучшим игроком финального матча Суперкубка Испании, где сине-гранатовые одержали победу над мадридским Реалом с результатом 3:2. Благодаря своей блестящей игре бразильский атакующий футболист отметился дублем, поразив ворота соперника на 36-й и 73-й минутах встречи. Не остались без голов и другие участники противостояния: Роберт Левандовски забил за Барселону, а за Реал отличились Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия.

Барселона одержала свою 16-ю победу в Суперкубке Испании, установив абсолютный рекорд турнира. В финале прошлогоднего розыгрыша "блауграна" также одолела Реал со счётом 5:2, подтвердив статус одного из сильнейших клубов страны. В текущем сезоне соперники уже встречались в рамках 10-го тура Ла Лиги, тогда победу одержал мадридский клуб - 2:1. Череда напряжённых матчей только подогревает интерес болельщиков и делает соперничество Барселоны и Реала одним из самых желанных зрелищ в мире футбола.