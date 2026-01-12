После поражения от Барселоны Флорентино Перес принял решение по Алонсо

Дата публикации: 12-01-2026 01:27

Финал Суперкубка Испании, состоявшийся 11 января, подарил зрителям захватывающее «Эль Класико». На арене King Abdullah Sports City в Джидде команды «Барселона» и «Реал» Мадрид устроили напряжённую и результативную игру, завершившуюся победой каталонского клуба со счётом 3:2.

Согласно сообщениям испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес после этого поражения не планирует проводить кардинальные изменения в команде. Руководство клуба не собирается увольнять главного тренера Хаби Алонсо – его дальнейшая судьба будет определяться результатами ближайших игр.

В ближайших матчах «Реал» встретится с «Альбасете», «Леванте» и сыграет с «Монако» в Лиге чемпионов. Эти встречи станут важным испытанием для команды, которая намерена реабилитироваться перед своими фанатами и вернуться к победам.

Отметим, что игра на стадионе в Джидде была не только спортивным событием, но и большим шоу, собравшим тысячи зрителей из разных стран. Яркий футбол, демонстрируемый легендарными клубами, снова подчеркнул высокий уровень испанского футбола и его влияние на мировую арену.