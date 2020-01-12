Дженоа - Кальяри 12 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 12-01-2026 19:30
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Кальяри, которое состоится 12 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Никола Леали
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Элия Каприле
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|3
|зщ
|Рияд Идрисси
|8
|пз
|Мишель Адопо
|16
|пз
|Маттео Прати
|4
|пз
|Лука Маццители
|2
|нп
|Марко Палестра
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
|9
|нп
|Семих Кылычсой
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.03.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 27-й тур
|0 : 0
|07.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 3
|22.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|29.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|02.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|19
|40
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|38
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Болонья
|19
|27
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Лацио
|19
|25
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|20
|23
|13
|Кремонезе
|19
|22
|14
|Парма
|19
|21
|15
|Кальяри
|19
|19
|16
|Лечче
|19
|17
|17
|Дженоа
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Верона
|18
|13