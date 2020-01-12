01:12 ()
Дженоа - Кальяри 12 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 12-01-2026 19:30
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Дженоа
Кальяри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Кальяри, которое состоится 12 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Кальяри
Кальяри
1 Италия вр Никола Леали
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
15 Англия зщ Брук Нортон-Каффи
3 Испания зщ Аарон Мартин
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
32 Дания пз Мортен Френнруп
17 Украина пз Руслан Малиновский
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
9 Португалия нп Витор Оливейра
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
1 Италия вр Элия Каприле
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
3 Италия зщ Рияд Идрисси
8 Франция пз Мишель Адопо
16 Италия пз Маттео Прати
4 Италия пз Лука Маццители
2 Италия нп Марко Палестра
29 Италия нп Дженнаро Боррелли
9 Турция нп Семих Кылычсой
Главные тренеры
Италия Даниэле Де Росси
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Кальяри3 : 3Дженоа
07.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Кальяри1 : 1Дженоа
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Дженоа2 : 2Кальяри
29.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа3 : 0Кальяри
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри2 : 1Дженоа
01.03.2023 Италия - Серия B Серия В. 27-й тур Кальяри0 : 0Дженоа
07.10.2022 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур Дженоа0 : 0Кальяри
24.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа1 : 0Кальяри
12.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Кальяри2 : 3Дженоа
22.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Кальяри0 : 1Дженоа
08.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 1Дженоа
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Дженоа1 : 1
29.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 3 : 1Дженоа
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Дженоа0 : 1
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Дженоа1 : 2
08.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 2 : 2Кальяри
02.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Кальяри0 : 1
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Кальяри
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Кальяри2 : 2
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1842
2
Лига чемпионов
Милан1940
3
Лига чемпионов
Рома2039
4
Лига чемпионов
Наполи1838
5
Лига Европы
Ювентус1936
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта2031
8 Болонья1927
9 Удинезе2026
10 Лацио1925
11 Торино2023
12 Сассуоло2023
13 Кремонезе1922
14 Парма1921
15 Кальяри1919
16 Лечче1917
17 Дженоа1916
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Верона1813

