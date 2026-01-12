«Барселона» победила «Реал» в шестой из семи последних встреч

Дата публикации: 12-01-2026 01:19

Каталонский футбольный клуб "Барселона" вновь доказал свою силу в противостоянии с мадридским "Реалом", одержав шестую победу за последние семь очных встреч. В этот раз команды сошлись в финале Суперкубка Испании, который прошел на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.

В напряжённом матче "Барселона" одержала победу со счётом 3-2 и завоевала трофей в 16-й раз в своей истории, что является пока недостижимым рекордом среди всех испанских клубов. Таким образом, каталонцы вновь подтвердили свой статус одного из сильнейших клубов страны.

"Реал" из Мадрида по количеству побед в этом турнире занимает второе место - он выигрывал Суперкубок 13 раз. Триумфаторами турнира по три раза становились только "Атлетик" из города Бильбао и "Депортиво". Стоит обратить внимание, что в прошлом финале этого турнира "Барселона" победила "Реал" с ещё более крупным счётом - 5-2, что подчеркивает доминирование "блауграна" в последние годы.

Успехи "Барселоны" в испанском футболе говорят не только о мастерстве лидеров, но и о слаженной работе всей команды, которая раз за разом доказывает свой высокий класс в матчах против главного соперника. Теперь болельщики с нетерпением ждут новых ярких встреч между этими грандами.